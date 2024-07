Was sind Chatbots?

Chatbots sind KI-gestützte Programme, die in der Lage sind, menschenähnliche Gespräche zu führen. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden, zum Beispiel auf Websites, in mobilen Apps oder in Messaging-Diensten wie Facebook Messenger oder WhatsApp.

Moderne Chatbots nutzen Natural Language Processing (NLP), um die Anfragen der Nutzerinnen und Nutzer zu verstehen und passende Antworten zu liefern.