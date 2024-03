Welche Farben passen zu Ihrem Corporate Design?

Farben haben auf Menschen einen starken Einfluss. Sie enthalten (unbewusst) Informationen, die unser Denken, Handeln und unsere Emotionen beeinflussen. Frauen empfinden Farben anders als Männer und die Bedeutung von Farben ist vom Kulturkreis abhängig. Die richtige Farbwahl ist also entscheidend für die Reaktion Ihrer Zielgruppen.

Welche Farbe passt nun genau zu Ihrem Unternehmen, Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung? Es kommt darauf an. Und zwar auf Ihre Zielgruppe! Also: Wer ist Ihre Zielgruppe? Was erwartet Ihr Besucher? Hier ein paar Beispiele:

Der Hedonist

Sie sind kreativ, sehr spontan und genussvoll. Die passenden Farben für Hedonisten: Gelb (Aktivität, Fantasie, Kreativität, Lebendigkeit), Grün (Sicherheit, Entspannung) und Orange (Neugierde und Abwechslung).

Der Disziplinierte

Er ist ordentlich, pflichtbewusst und denkt logisch. Er kauft nur, was er wirklich braucht, und tummelt sich oft auf Preisvergleichsportalen. Seine Farbe ist Blau. Blau steht für Vertrauen und Zuverlässigkeit. Blau wirkt freundlich und gleichzeitig diszipliniert.

Der Performer

Das sind eher dominante Menschen, die gerne alles immer unter Kontrolle haben. Ihre Farben sind Rot und Schwarz. Rot steht für Aktion, Power und Stärke. Schwarz steht ebenfalls für Kraft und Stärke und wird häufig für Luxusprodukte verwendet.

Der Harmoniebedürftige

Sie sind sicherheitsorientierte Menschen, die Ruhe und Harmonie lieben. Ihre Farbe ist Braun. Braun – in den Nuancen von Beige über Gold bis zu dunklem Braun – steht für Gefühle, Wärme, Ehrlichkeit und Geborgenheit.

Eine Farbe allein wird Ihnen nicht reichen. Deshalb sollten Sie mindestens fünf weitere Farben als Ergänzung und Akzentuierung definieren. Je nach Zielsetzung ergänzen diese die Grundfarbe harmonisch oder kontrastieren bewusst, um aufzufallen.