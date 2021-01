Strategische Produktplanung

Produktpflege, Produktveränderung, Produkt-Relaunch oder Produktdifferenzierung

Nicht immer müssen Produkte völlig neu entwickelt werden, wenn vielversprechende Marktpotenziale erkennbar sind; Produktplanung ist nicht gleichbedeutend mit Produktinnovation. Im Rahmen der strategischen Produktplanung kann genauso deutlich werden, dass bestehende Produkte geeignet sind, die erkannten Marktpotenziale zu erschließen. Im einfachsten Fall bleibt ein Produkt so wie es ist, weil die Unternehmensziele im Wettbewerb genau damit erreicht und die Strategie damit umgesetzt werden kann.

Oft werden Produkte aber überarbeitet, verbessert, erweitert oder differenziert. Das bedeutet: Das bestehende Produkt wird in seiner Zusammensetzung (Rezeptur) oder in seinen Funktionen und Eigenschaften so verändert, dass es die geänderten Kundenanforderungen erfüllt, für andere Zielgruppen und potenzielle Kunden attraktiv(er) wird und im Wettbewerb bestehen kann. Es erfolgt ein Produkt-Relaunch.

Wenn durch solche Produktveränderungen mehrere neue, aber ähnliche Produkte entstehen, die gleichzeitig am Markt angeboten werden, spricht man von Produktvarianten. Sie sind jeweils für spezielle Kundenanforderungen geeignet und genau darauf ausgerichtet. So kann durch Produktvarianten, Produktdifferenzierung und Produktdiversifikation eine Produktfamilie oder ein Produktsortiment entstehen, in dem sich die einzelnen Produkte ergänzen und vielfältige Kundenanforderungen abdecken. Es ist eine strategische Entscheidung des Unternehmens und des Produktmanagements, wie weit dies reichen soll und wie viele Produktvarianten damit letztlich entstehen.

Manchmal genügt es, die Marketing-Kommunikation (Werbung) für ein bestehendes Produkt neu auszurichten oder neue und zusätzliche Vertriebskanäle zu erschließen (Multi-Channel-Marketing). Manchmal braucht es neue Produktvarianten oder Designänderungen bei bestehenden Produkten. Oder einzelne Produkt- und Leistungsmerkmale werden überarbeitet und verbessert. Es ist die strategische Produktplanung, die aus diesen Optionen geeignete Aktionen und Maßnahmen finden und dann umsetzen muss.