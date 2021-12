Die Strategie der Wettbewerber erkennen und beschreiben

Wie Konkurrenten ihre strategische Position im Markt verändern können

Ein Wettbewerber kann sich zum Ziel setzen, seine strategische Position zu verändern. Dafür hat er mehrere Möglichkeiten, seine strategischen Optionen. Zum Beispiel:

Rückzug:

Der Wettbewerber kann Produkte aus dem Markt nehmen, die Herstellung outsourcen, in Lizenz vergeben oder verkaufen.

Konzentration:

Er fokussiert sich auf seine Kernkompetenzen und stellt nur solche Produkte her, bei denen er einen Kostenvorteil hat, er rationalisiert die Herstellung oder investiert in Qualifizierung der Mitarbeiter, in neue Technologien oder in ausgewählte Marken.

Ergänzung:

Er weitet sein Produktangebot aus, entwickelt komplementäre Produkte oder kauft diese zu, er bietet komplette Systemlösungen an oder ergänzt sein Leistungsspektrum um spezielle Dienstleistungen und Serviceangebote. Er findet Partner, kauft andere Unternehmen dazu (Acquisition) oder verbindet sich mit einem anderen Unternehmen (Merger).

Transfer:

Der Wettbewerber bietet seine Produkte in weiteren Marktsegmenten an, spricht neue Zielgruppen an, nutzt seine Marke für eine Produktausweitung oder seine qualifizierten Mitarbeiter für zusätzliche Dienstleistungen. Er verlagert die Produktion oder andere Funktionen in andere Länder.

Entwicklung:

Er entwickelt neue, innovative Produkte, nutzt neue Technologien, verbessert Prozesse und Herstellverfahren oder eignet sich besondere Kompetenzen an.

Diese strategischen Optionen sollten Sie im Blick behalten und wissen, welche von Ihrem Wettbewerber jeweils gewählt werden. Dann können Sie gegebenenfalls Gegenstrategien entwickeln. Die folgende Matrix (Abbildung 3) kann Ihnen dabei helfen.