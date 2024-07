Organigramm erstellen

Position festlegen

Im zweiten Schritt entscheiden Sie, an welcher Position im Organigramm eine Organisationseinheit abgebildet wird. Die Tabelle können Sie dabei als eine vereinfachte Darstellung des fertigen Organigramms sehen. Möchten Sie zum Beispiel, dass eine leitende Stelle oben in der Mitte dargestellt wird, tragen Sie genau an der Stelle ein X in die Tabelle ein.