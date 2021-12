Kernpraktiken der Kanban-Methode und ihre Vorteile

Der Grund, wieso Kanban so ein erfolgreiches Tool im agilen Projektmanagement ist und warum viele Unternehmen auf diese Methode schwören, liegt in den folgenden Praktiken, auf denen Kanban basiert.

Aufgaben visualisieren

Das Modell macht es möglich, Aufgaben zu visualisieren und so leichter im Überblick zu behalten. Die Karten geben jeder Aufgabe eine gewisse Wertigkeit und teilen sie in einzelne, leicht verdauliche, Häppchen.

Die Planung mit einem Kanban-Board ist deshalb vor allem eines – agil. Das bedeutet, es besteht die Möglichkeit, Aufgaben und Karten ganz flexibel zu erstellen, zuzuteilen und zu bearbeiten, ohne dass jeder einzelne Arbeitsschritt besprochen werden muss.

Fokus setzen

Durch das Teilen in diese Häppchen ist es möglich, den Fokus in einem möglicherweise unübersichtlichen Projekt gezielt zu setzen. Multitasking wird hier ausgeschlossen. Eine Aufgabe wird nach der anderen abgearbeitet, bis das Projekt am Ende erfolgreich abgeschlossen ist.

Workflow eindeutig festlegen

Der Workflow ist durch die drei Spalten auf dem Kanban-Board eindeutig festgelegt. Aber auch die Reihung der Karten von oben nach unten in jeder Spalte kann eine Rolle spielen und den Workflow bestimmen. Eine Karte kann in diesem System womöglich auf der Fertigstellung einer anderen Karte basieren. So wird ein optimaler Workflow vorgegeben, der idealerweise während des gesamten Projekts aufrechterhalten bleibt.

Teamwork fördern

Im Fokus der Kanban Methode steht das agile Projektmanagement und vor allem Teamwork. Die Aufgaben in einem Projekt werden gezielt aufgeteilt, wodurch der Schwerpunkt der einzelnen Aufgaben definiert wird. Das ganze Team arbeitet zusammen an einem Kanban-Board und fühlt sich zuständig für die Karten – und damit für alle Projektaufgaben.

Diese Flexibilität ergibt sich nur durch eine hohe Beteiligung des ganzen Teams. Durch die Zuordnung eines Teammitglieds für jede Karte auf dem Kanban-Board ist es möglich, eine Übersicht der Aufgaben jedes einzelnen zu geben. Wird erkannt, dass das Team oder ein Teammitglied überlastet ist, so kann schnell gehandelt und entgegengewirkt werden.

Aus der Teambeteiligung folgt eine umfassende Transparenz des ganzen Arbeitsprozesses. Jeder hat den Workflow eines ganzen Projekts vor Augen und kann somit selbstständig und agil eingreifen und unterstützen.

Feedback einfordern

Durch eine weitere mögliche Feedback-Spalte können einzelne Karten von einem anderen Teammitglied nochmals überprüft werden, bevor die Karte endgültig abgeschlossen wird. Wer eine Aufgabe erledigt hat, schiebt die entsprechende Karte in die Feedback-Schleife. Für ein anderes Teammitglied wird damit sichtbar: „Bitte das Ergebnis prüfen und Feedback geben.“ Das fördert sowohl die Qualität der Arbeit als auch die Teamfähigkeit.

Probleme im Projektverlauf erkennen und behandeln

Dadurch, dass ein Projekt in viele kleine Teilaufgaben geteilt und auf Karten visualisiert wird, können Probleme im Workflow schneller erkannt und beseitigt werden. Wenn es im Arbeitsprozess hakt, dann wird dies dadurch sichtbar, dass eine Karte lange Zeit in der In-Bearbeitung-Spalte hängt. Das Team bespricht das zugrunde liegende Problem und sucht nach einer Lösung. So kann mit der Karte in Zukunft die Aufgabenbearbeitung optimiert werden.