Kanban: Agiles Projektmanagement

Ein Kanban-Board mit verschiedenen Status in factro

Mit einem Kanban-Board können insbesondere agile Teams sehr effektiv Projekte visualisieren. Das Board wird mit den benötigten Status konfiguriert und Aufgaben können direkt und übersichtlich zugeordnet werden. So schafft es Klarheit über den Fortschritt von Aufgaben. Das ist gerade für Teams und Projekte geeignet, wo es auf die Bearbeitung einzelner Aufgaben – auch in Isolation – ankommt, zum Beispiel in der Software-Entwicklung oder beim Ticketing.

Vorteile

Sehr agil, übersichtlich.

Nachteile

Zusammenhänge und Zeitplanung nicht ersichtlich.