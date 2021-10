Wie erkennen Sie Zukunftstrends?

Mit Szenarien an die Zukunft denken

Was kennzeichnet den zukünftigen Zustand Ihres Unternehmens – zum Beispiel im Jahre 2030? Wachstum in neuen Märkten oder Reduktion des Leistungsangebots, Konzentration auf die Kernkompetenzen oder Diversifikation durch neue Produktsegmente, strategische Allianzen oder Akquisition von anderen Unternehmen? Dahinter stehen weitreichende, unternehmerische Fragestellungen, die sichtbar machen, wie der Weg in die Zukunft aussehen soll und für die Antworten gefunden werden müssen.

Mit der Methode Szenario-Technik können Sie zukünftige Entwicklungen leichter antizipieren und mögliche Lösungen zu den genannten Fragen und Herausforderungen finden.