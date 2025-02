Was Arbeitgeber bei der betrieblichen Altersversorgung (bAV) beachten sollten

Gibt es einen Rechtsanspruch auf bAV?

Ein gesetzlicher Anspruch auf eine rein arbeitgeberfinanzierte bAV besteht nicht. Unternehmen sind also gesetzlich nicht dazu verpflichtet, ihren Beschäftigten eine rein vom Arbeitgeber finanzierte Betriebsrente anzubieten.

Jedoch haben alle Beschäftigten, die in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind, einen Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung zugunsten der bAV. Konkret bedeutet dies: Arbeitnehmer können von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass von ihren künftigen Entgeltansprüchen bis zu vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung durch Entgeltumwandlung in eine bAV eingezahlt werden.

Tarifgebundene Arbeitnehmer haben nur dann einen Anspruch auf Entgeltumwandlung, wenn der Tarifvertrag dies vorsieht oder zulässt.

Neben unbefristet beschäftigten Vollzeitkräften können auch befristet Beschäftigte, Teilzeitmitarbeiter, Minijobber sowie Auszubildende den Anspruch auf Entgeltumwandlung wahrnehmen.