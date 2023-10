Berufliche und persönliche Standortbestimmung Eigene Werte und Lebensmotive ergründen

Damit Ihr Job zu Ihren Werten und Bedürfnissen passt, sollten Sie herausfinden, was Ihnen im Leben wichtig ist und was Sie motiviert, morgens zur Arbeit zu gehen. Bedenken Sie die folgenden Fragen und die Aspekte in den Vorlagen. Machen Sie sich so die eigenen Werte, Motive und Glaubenssätze bewusst, die Sie auch im Beruf erfüllen wollen.