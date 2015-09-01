Mit Emotionen in schwierigen Personalgesprächen richtig umgehen

Unter vier Augen reden

Besprechen Sie sensible Themen immer unter vier Augen. Ausnahme: Der Gesprächspartner will von sich aus eine weitere Person hinzuziehen und Sie wollen oder müssen das aus rechtlichen Gründen zulassen.

Bei Konflikten mit mehreren Parteien laden Sie ausschließlich die betroffenen Personen zum Gespräch ein.

Achten Sie auch darauf, dass Sie einen Raum wählen, der nicht von außen einsehbar ist (keine Glastür).

Am besten eignet sich ein neutraler Ort wie ein Besprechungsraum. Damit zeigen Sie auch, dass Ihnen das Gespräch wichtig ist.

Achten Sie außerdem darauf, dass Sie nicht gestört werden (vor allem, wenn das Gespräch in Ihrem Büro stattfindet).

Planen Sie genügend Zeit ein; Sie sollten sich mindestens eine Stunde Zeit nehmen.