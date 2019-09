Markenbildung für Consultants

Auf den ersten Eindruck kommt es an

Wie bildet sich ein Interessent seine Meinung über einen Berater, Trainer oder Coach? Die ersten drei Sekunden und die darauf folgenden 30 Sekunden sind die kritischen Phasen. In den ersten drei Sekunden bekommt der Ratsuchende einen ersten Eindruck. Er entscheidet sich, ob er sich intensiver mit diesem Berater beschäftigen möchte. Ist der Eindruck positiv, will er mehr von ihm wissen. Er sucht nach weiteren Informationen, denen er sich maximal 30 Sekunden widmet. Jetzt kommt es auf die inhaltliche Botschaft an.

Das Schema „Drei-Dreißig“ bildet damit das Grundprinzip für den Aufbau einer Marke. Spricht die Botschaft binnen drei Sekunden an und prägt sie sich in den folgenden 30 Sekunden fest genug ein, bleibt sie im Gedächtnis hängen. Damit ist es gelungen, einen Platz im Bewusstsein des Interessenten zu erobern. Nun kommt es darauf an, diesen Platz durch kontinuierliche Werbe- und PR-Aktivitäten zu festigen und zu verteidigen. Je öfter der Interessent in der Folgezeit auf den Berater und seine Botschaft stößt, desto fester verankert sich die Marke in seinem Bewusstsein.