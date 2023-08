Was Botschaften bedeuten können

Einzelne Aussagen in Gesprächen sind wie Botschaften. Sie lassen sich unterscheiden in explizite und implizite Botschaften, kongruente und inkongruente Botschaften sowie in Ich- und Du-Botschaften.

Explizite Botschaften

Ein Sachverhalt wird ausdrücklich und direkt formuliert. Zum Beispiel: „Schließe das Fenster“. Vorteil: Der Empfänger versteht, was das Gegenüber aussagen will, da die Botschaft eindeutig ist. Nachteil: Die Botschaft des Senders kann unter Umständen als ruppig und forsch interpretiert werden.

Implizite Botschaften

Eine Aussage wird indirekt vermittelt. Zum Beispiel: „Mir ist kalt“. Vorteil: Der Sender lässt mit seiner Aussage einen gewissen Interpretationsspielraum zu. Damit hat er die Möglichkeit, seine Aussage zu dementieren, zum Beispiel „Damit meinte ich nicht, dass du das Fenster schließen sollst“. Nachteil: Der Empfänger muss die Aussage erst interpretieren und richtig verstehen.

Kongruente Botschaften

Alle Faktoren einer Aussage passen zusammen. Das Gesagte und die Körpersprache sind zueinander kongruent. Zum Beispiel: Eine Person reagiert auf die Frage „Wie geht es dir?“ mit freundlichem und lächelndem Gesicht und antwortet „Danke, mir geht es gut!“.

Inkongruente Botschaften

Eine Aussage weist eine Diskrepanz zwischen dem Gesagten und der Körpersprache auf. Zum Beispiel: Eine Person macht einen traurigen und deprimierten Eindruck und antwortet auf die Frage „Wie geht es dir?“ mit „Mir geht es gut!“.

Du-Botschaften

Eine Du-Botschaft bezieht sich auf die Person, mit der gesprochen wird, also dem Empfänger. Zum Beispiel: „Du redest blanken Unsinn“. Du-Botschaften spielen vor allem in der Konfliktlösung eine Rolle. Hierbei wirken sie sich negativ auf die Konfliktsituationen aus:

Eine Du-Botschaft mindert das Selbstwertgefühl des Empfängers.

Sie ruft Schuldgefühle hervor.

Sie produziert Widerstand.

Sie verletzt den Empfänger.

Sie bewirkt Ablehnung.

Sie erzeugt unerwünschte Gegenreaktionen.

Ich-Botschaften

Ich-Botschaften beziehen sich auf die Person, die eine Aussage trifft, also auf den Sender selbst. Zum Beispiel: „Ich kann den Sinn dessen, was du sagst, nicht erkennen.“ Eine Ich-Botschaft hat dabei nicht nur in der Führungskommunikation folgende Vorteile: