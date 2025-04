Worin zeigt sich wertschätzende Kommunikation

Gewaltfreie Kommunikation (GFK)

Die bekannteste und auch am häufigsten eingesetzte Methode ist die „Gewaltfreie Kommunikation“ (GFK). Sie wurde von Marshall Rosenberg (1934 bis 2005) entwickelt, in Anlehnung an die Werthaltung von Mahatma Gandhi.

Diese Technik besteht aus vier Schritten oder Werkzeugen:

Meine Beobachtung

Meine Gefühle

Unsere Bedürfnisse

Meine Bitte

Beobachtend versuchen wir festzustellen, wie die „andere Seite“ tickt, was ihren oder seinen Charakter bestimmt, welche Bedürfnisse bei uns beiden vorliegen dürften, welche Gefühle uns selbst bewegen könnten und was wir erreichen möchten.

Es geht um Überlegungen, die eine konkrete Situation betreffen, und zwar immer im Hinblick auf die menschliche Unterschiedlichkeit.

Nach wertschätzender Klärung der Situation, der individuellen Gefühle und Bedürfnisse wird schließlich eine Bitte ausgesprochen, deren Erfüllung für den einen Partner ein „Problem lösen“ und für den anderen zumutbar sein sollte.