Theoretische Ausbildungsinhalte in die Praxis transferieren

Was in der Berufsschule oder bei einem dualen Studium an der Universität vermittelt wird, sollten Sie wissen und wertschätzen, damit Ihr Azubi von dem gewählten Weg voll profitieren kann. Nicht immer ist es einfach, die in der Lehrinstitution erlernten Inhalte direkt im Unternehmen umzusetzen. Hier tut sich oft eine Lücke zwischen Theorie und Praxis auf.