Wie Sie mit Auszubildenden und Praktikanten umgehen sollten

Wie Sie Azubis und Praktikanten ins Unternehmen einführen

Die neuen Azubis eines Jahrgangs werden in den meisten Betrieben (mit Bild) vorgestellt: Auf der Webseite des Unternehmens, im Intranet, in der Hausmitteilung oder der Mitarbeiterzeitschrift. Dann sind alle über die Neuankömmlinge informiert und wissen, wer noch in der Lernphase ist. Das ist vor allem dann wichtig, wenn Auszubildende direkten Kontakt zu Kunden haben.

Mit dem ersten Ausbildungstag beginnt für die jungen Menschen ein neuer Lebensabschnitt. Sie sind wahrscheinlich sehr nervös und wissen nicht recht, was sie erwartet. Auch Praktikanten betreten an ihrem ersten Tag ein neues Terrain. Dieser Tag und die ersten Wochen sollen ihnen Ängste nehmen und gut in Erinnerung bleiben.

Deshalb sollten Sie auf folgende Punkte achten:

Freundliche Einladung und Informationen vorab

Laden Sie Ihren Azubi rechtzeitig zum ersten Arbeitstag ein: Sagen Sie, wo er wann erscheinen soll und an wen er sich bei Fragen vorab wenden kann. Denkbar ist auch, ein informelles Treffen zwischen „neuen“ und „alten“ Azubis vor Ausbildungsbeginn zu organisieren. Das kann eventuelle Unsicherheiten nehmen.

Empfang am ersten Arbeitstag

Empfangen Sie Ihre Azubis und Praktikanten angemessen und stellen Sie diese den Kolleginnen und Kollegen sowie in der Abteilung vor. Wenn auch die Chefin oder ein Abteilungsleiter den jungen Menschen herzlich begrüßt und sich Zeit für ihn nimmt, wirkt das sehr positiv.

Erstes Kennenlerngespräch führen

Lernen Sie Ihren Azubi und Praktikanten in einem Gespräch kennen: Das können Sie nutzen, um Ängste abzubauen, Erwartungen zu erfragen und sich selbst vorzustellen.

Workshop zum Einstieg

Wenn mehrere Azubis gemeinsam ins neue Ausbildungsjahr starten, bietet sich ein Workshop an. Gegebenenfalls mit Azubis aus dem zweiten oder dritten Lehrjahr, die über ihre Erfahrungen und die Berufsschule berichten oder in einem Vortrag das Unternehmen vorstellen.

Rundgang im Unternehmen

Machen Sie einen Rundgang durch das Unternehmen und den Betrieb: Je nach Unternehmensgröße bekommen Azubi und Praktikant erste Eindrücke von einzelnen Abteilungen, Kollegen, Arbeitsabläufen, Arbeitsstätten. Zeigen Sie, wo sich Kantine, Pausen- und Umkleideraum etc. befinden.

Über Rechte und Pflichten informieren

Informieren Sie über Themen wie Arbeitszeit und Pausen, Urlaub und Krankheit, Arbeitssicherheit und Betriebsrat, Schreiben des Berichtshefts. Stellen Sie eine Informationsmappe zusammen mit wichtigen Telefonnummern, Namen der Kollegen, Raumplan, Urlaubsantrag, Ausbildungsverlauf und Ausbildungsrahmenplan.