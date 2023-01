Definition: Was versteht man unter einer Retrospektive?

Eine Retrospektive ist ein Team-Meeting, bei dem aus vergangenen Fehlern und Erfolgen gelernt werden soll. Das Team blickt gemeinsam zurück und analysiert die Zusammenarbeit: Was hat gut und was weniger gut funktioniert? Das Team passt sein Arbeitsverhalten sowie die Prozesse flexibel (Stichwort: agil), kurzfristig und gemeinsam an.

Während der Retrospektive werden Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit und der Prozesse in der Teamarbeit beschlossen und protokolliert. Bei der nächsten Retrospektive prüft das Team: Haben wir die Maßnahmen erfolgreich umgesetzt? Und: Was können wir noch verbessern?