Planen Sie den Rollout

In Unternehmen, in denen das Geschäftsjahr am 1. Januar beginnt, gibt es zwei Termine, an denen die Einführung der zielorientierten Führung besonders sinnvoll ist:

im Dezember des Vorjahres oder im Januar des zu planenden Jahres, so direkt wie möglich nach der Geschäftsplanung

im Juni oder Juli des laufenden Jahres, um die zweite Jahreshälfte zu planen

Im zweiten Fall beziehen sich die Informationen über die Vergangenheit, die in der Klausur vorgestellt werden, auf das erste Halbjahr. Dies ist auch ein guter Testlauf für das folgende Jahr.