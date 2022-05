Zielklausuren für die Zielvereinbarung nutzen

Inhalt und Ablauf von Zielklausuren

1. Rückblick: Bisher erreichte Ziele

Bei einer Zielklausur werden im ersten Teil die Zielerreichung des vergangenen Jahres besprochen. Im Mittelpunkt steht die Frage: „Was können wir aus dem vergangenen Jahr lernen?“

2. Zielvorgaben im Unternehmen besprechen und herunterbrechen

Danach werden die übergeordneten Ziele, die Unternehmens- oder Bereichsziele, durch den Vorgesetzten vorgestellt. Hierbei handelt es sich um Zielsetzungen. Beispiel: Die Unternehmensleitung hat einen Geschäftsplan mit ihrem Aufsichtsgremium vereinbart, in dem eine Kostensenkung von fünf Prozent geplant wird. Führungskräfte können in Zielklausuren alles vereinbaren, nur nicht Ziele, die in der Summe zu weniger Kostensenkung führen.

So führen Zielvereinbarungen einer Ebene für die nächste Ebene zu Zielsetzungen.

3. Zielfelder identifizieren und besprechen

Neben Zielen, die SMART und damit messbar formuliert sind, werden in einer Zielklausur in der Regel auch Zielfelder vorgegeben. Sie müssen auf der nächsten Führungsebene konkretisiert und SMART formuliert werden, weil sich hier die Fachexpertise dafür befindet.

Die für den jeweiligen Verantwortungsbereich abgeleiteten Ziele und Zielfelder werden durch weitere Zielfelder ergänzt, die aus Sicht der Führungskraft und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig sind. Im Mittelpunkt stehen Zielfelder, die den funktionalen Beitrag des Bereichs zur Erreichung der Unternehmensziele betreffen, sowie Entwicklungsziele für den Bereich.

Individuelle Verhaltensziele und Entwicklungsziele (zum Beispiel Weiterbildung) werden unter Vier-Augen im Mitarbeitergespräch geklärt.

4. Zielverantwortliche festlegen

Im nächsten Schritt werden die Ziele und Zielfelder auf Zielverantwortliche verteilt. Pro Ziel oder Zielfeld gibt es nur eine(!) verantwortliche Person. Das ist eine der wichtigsten Regeln für zielorientierte Führung.

5. Ziele SMART vereinbaren

Danach werden alle Zielfelder in einzelne Ziele übertragen, die das Team gemeinsam erreichen soll und erreichen will. Diese Ziele werden SMART formuliert: spezifisch und genau beschrieben, messbar, attraktiv und erreichbar, relevant und wichtig sowie terminiert.

6. Maßnahmen zur Zielerreichung besprechen

Die Klausur endet mit der Planung der nächsten Schritte, die sehr unternehmensspezifisch und teamspezifisch ausfallen. Dabei können drei Engpässe für die Zielrealisierung auftreten: