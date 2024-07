Wie Zielklausuren die zielorientierte Führung verbessern

Das hier vorgestellte System kann ohne große Veränderungen in mittelständischen Unternehmen angepasst und eingesetzt werden, in einzelnen Unternehmensbereichen oder – in vereinfachter Form – durch Führungskräfte in ihrem Verantwortungsbereich. Die Denkprozesse im Hintergrund und die Systemelemente sind der Schlüssel zum Erfolg.