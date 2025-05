Kennzahlen zur Produktrentabilität und zum Produkterfolg

Absatz der Produkte

Wie sich der Absatz für ein Produkt, eine Produktgruppe oder eine Produktvariante messen lässt, hängt von der Art des Produkts ab. Der Absatz für Produkte wie Autos, Smartphones oder Kühlschränke kann in Stückzahl angegeben werden. Strom wird in Kilowatt-Stunde gemessen, Gas in Kubikmeter, Beratung in Personalstunden.

Der Absatz für ein Produkt kann angegeben werden: pro Tag, Woche, Monat, Quartal oder Jahr. Zudem kann ermittelt werden, wie hoch der Absatz in einem bestimmten Markt (Region) und für ein bestimmtes Kundensegment in dieser Zeit ist.

Das Produktcontrolling bereitet die entsprechenden Daten in einer Tabelle (und in Diagrammen) auf mit:

Produktgruppe, Produkt oder Produktvariante

Markt oder Kundensegment

Mit den Ergebnissen aus dem Produktcontrolling können Sie zum Beispiel zeigen, dass eine einzelne Produktvariante im Zeitraum eines Jahres nicht ein einziges Mal verkauft wurde. Diese Variante wäre ein Kandidat für die Streichliste (Elimination aus dem Produktsortiment).