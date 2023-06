Dabei sind die Pläne auf den oberen Ebenen nur grob. Sie werden auf jeder Stufe etwas detaillierter, bis jede Arbeitsgruppe und jedes Team weiß, welche Projekte, Aktivitäten und Maßnahmen im eigenen Arbeitsbereich anstehen. Auch hier müssen diese zunächst nur so grob wie möglich und so genau wie nötig beschrieben sein. Erst wenn es in die Realisierung geht, arbeiten die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Details aus, die sie benötigen, um zu wissen, was sie tun sollen.

Durch diesen Prozess des Herunterbrechens und der Anpassung und Ausarbeitung der Ziele und Pläne entsteht die Hoshin-Kanri-typische Ziel- und Plankaskade wie in der folgenden Abbildung.