Probleme lösen in acht Schritten

Vorgehensweise überlegen

Prüfen Sie, inwiefern das oben beschriebene Vorgehen zur Problemlösung für Ihre Aufgabe geeignet ist.

Können Sie diese Schritte in Ihrem Fall so gehen?

Wo vermuten Sie Schwierigkeiten?

Halten Sie in der folgenden Vorlage fest, in welchen Schritten Sie das Problem angehen und lösen wollen und was der Auftraggeber dabei jeweils fordert. Schreiben Sie bei den einzelnen Schritten alles auf, was Sie bereits wissen oder was Ihnen dazu einfällt.