Zielgruppe des Konzepts im Blick haben

Die schriftliche Ausformulierung eines Konzepts – ob für sich selbst oder für Dritte – hilft Ihnen, Klarheit zu gewinnen und die eigene Argumentation zu überprüfen. Beim Schreiben merken Sie, wenn ein Gedanke sich doch nicht so logisch aus dem anderen ergibt oder wenn Sie sich in der Argumentation verheddert haben.

Schreiben Sie das Konzept für Dritte, also zum Beispiel für Entscheider ihn Ihrem Unternehmen, müssen Sie zusätzlich die Interessen und den Nutzen der Zielgruppe im Blick haben und in Ihrer Argumentation und Ihren Formulierungen berücksichtigen. Sie benötigen die Zustimmung der Entscheider für Ihr Konzept, also müssen Sie es für diese schmackhaft machen, es ihnen verkaufen.

Konkret heißt das: Stellen Sie sowohl das Problem als auch die Lösungsvorschläge aus dem Blickwinkel des Auftraggebers dar und orientieren Sie sich bei der Argumentation durchgehend an seinen Zielen und seinem Nutzen. Zeigen Sie ihm, warum und wie er von Ihrer Lösung am meisten profitiert: