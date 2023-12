Meinungen und Argumente im Handout formulieren

Je nach Thema, Anlass oder Situation des Vortrags, kann die Kernbotschaft auch als Meinung, These oder Behauptung formuliert werden; das Handout ist dann ein Thesenpapier. Sie stellen dazu eine Aussage an den Anfang, die sich so erst in der Zukunft prüfen oder belegen lässt.

These oder Meinung ins Handout schreiben

Ein Beispiel für eine These, eine Behauptung, Ihre Überzeugung oder Ihre Meinung kann sein:

„Mit dem neuen Prozess in unserer Abteilung beantworten wir Kundenanfragen doppelt so schnell wie früher.“ (Der Prozess ist derzeit noch nicht geändert.)

Im Handout argumentieren

Anschließend führen Sie für Ihre These wenige, aber gewichtige Argumente an, die dafür sprechen, dass dieser Zustand in Zukunft eintritt – oder dass Ihre Meinung richtig ist.

Beispiel: „Wenn wir die Aufgaben anders verteilen, bleiben die Kundenanfragen nicht mehr so lange liegen.“

Belege im Handout formulieren

Beispiel: „Mit der jetzigen Aufgabenverteilung auf drei Personen haben wir pro Kundenanfrage 5 Stunden Liegezeit zwischen den einzelnen Tätigkeiten gemessen. Diese entfällt in Zukunft.“

Mit dieser Form der Darstellung wollen Sie Ihre Zielgruppe überzeugen oder sogar umstimmen. Ob dies gelingt, hängt unter anderem von der Qualität Ihrer Argumente und von der Nachvollziehbarkeit und Korrektheit der Belege ab. Es hängt übrigens nicht von der Zahl der Argumente ab; weniger ist besser.

Das kann auch gelingen, wenn Sie von einzelnen, eindrücklichen Belegen ausgehen und diese erläutern, daraus dann Ihre Argumente formulieren und dann Ihre These sagen. Sie können also auch den umgekehrten Weg gehen.