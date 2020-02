Memo und Aktennotiz machen

Beispiel: Text für eine Aktennotiz

Thema: Projekt RXplus

Botschaft: Kunde Meier stellt die Prüfung des Prototyps zurück. Wir müssen eine Alternative für den Produkttest finden.

Anlass: Kunde Meier hat sich am 21.02.2020 telefonisch gemeldet und angekündigt, dass er den Test unseres Prototypen RXplus um mindestens drei Monate zurückstellt. Grund: Kapazitätsprobleme nachdem er selbst einen Großauftrag erhalten hat.

Folgen: Damit gerät unser Zeitplan zur Markteinführung des RXplus in Gefahr. Der Test sollte zur Messe XY abgeschlossen sein. Das ist mit dreimonatiger Verzögerung nicht möglich.

Ziele: Wir wollen den Zeitplan bis zur Messe einhalten. Deshalb suchen wir einen alternativen Kunden für den Test.

Vorschlag: Nach Abstimmung mit dem Key Account Management gibt es drei weitere Kunden, die den Prototypen testen könnten. Wir sprechen diese Kunden an und erläutern, worum es bei dem Prototyp-Test geht und was sie dazu leisten sollten. Dafür bieten wir ihnen eine Kompensation für ihren Aufwand an (Rabatt beim nächsten Kauf).

Wirkung: Wenn ein Kunde zusagt, schaffen wir den Zeitplan bis zur Messe. Außerdem kann dies die Bindung dieses Kunden an unser Unternehmen stärken. Es muss allerdings geprüft werden, wie Kunde Meier die Absage des Prototyp-Tests bewertet. Außerdem benötigen wir eine Alternative, falls kein Kunde für einen Prototyp-Test zur Verfügung steht.

Empfehlung: Alternativen Kunden für den Prototyp-Test finden und Zeitplan dadurch einhalten.

Weitere Schritte: Mit Key Account Manager sprechen wir am 25.02.2020 den Kunden Müller an und gehen entsprechend dem ursprünglichen Zeitplan vor.