5. Aktuelles Datum

Achten Sie auf ein aktuelles Datum. Fehlt das Datum oder ist es veraltet, senkt das die Reaktionsquote. Der Leser gewinnt den Eindruck, der Brief sei nicht so dringend und er könne sich mit der Antwort Zeit nehmen. Schreiben Sie also immer ein zeitnahes Datum auf Ihren Brief.

Zudem sollten Sie ein konkretes Datum angeben, bis wann der Leser reagieren soll, denn ohne diesen Zeitdruck wird er den Brief wahrscheinlich zur Seite legen und vergessen.