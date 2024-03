Wozu nutzt man Storytelling?

Storytelling transportiert Inhalte in Form von Geschichten. Daten und Fakten werden nachvollziehbar in einen Kontext eingeordnet und verständlich erzählt. Ziel dieser Methodik ist es, Menschen mithilfe gut aufbereiteter Geschichten zu helfen, Zusammenhänge besser zu verstehen und Lösungen zu finden. Doch was macht eine Story zu einer guten Story?