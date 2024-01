Wie werden Unternehmen durch Nachhaltigkeit resilienter?

Unternehmen, die ESG-Kriterien in ihre Geschäftsstrategien integrieren, zeigen sich robuster gegenüber globalen Unsicherheiten wie dem Klimawandel, sozialen Veränderungen und Governance-Herausforderungen. Eine starke ESG-Strategie kann Risiken mindern und zur langfristigen Resilienz des Unternehmens beitragen.

Ein einfaches Beispiel dafür: Ein global agierendes Energieunternehmen investiert in erneuerbare Energien und stellt diese Bemühungen in seinem ESG-Report ausführlich dar. Es kann sich so gegenüber den Risiken fossiler Brennstoffe absichern und seine Position in einem sich wandelnden Markt stärken.