Welche gesetzlichen Regelungen zu ESG und Nachhaltigkeit sind wichtig?

Die folgenden drei Regelungen sollten Unternehmen kennen:

1. Nachhaltigkeitsziele der UN: Sustainable Development Goals

2015 haben sich die Länder der Vereinten Nationen zu 17 globalen Zielen für eine bessere Zukunft verpflichtet. Diese Nachhaltigkeitsziele sind auch bekannt unter den „Sustainable Development Goals“. Für die deutsche Nachhaltigkeitspolitik dienen sie als Fahrplan und Benchmark.

Wichtig für das unternehmerische Handeln sind dabei folgende Ziele:

Bezahlbare und saubere Energie : Weg von fossilen Energieträgern, hin zu alternativen, umweltfreundlichen Energiequellen.

: Weg von fossilen Energieträgern, hin zu alternativen, umweltfreundlichen Energiequellen. Nachhaltiges Wirtschaften als Chance für alle : Hierunter fällt das Engagement für nachhaltiges Wachstum und menschenwürdige Arbeitsplätze; auch außerhalb Deutschlands.

: Hierunter fällt das Engagement für nachhaltiges Wachstum und menschenwürdige Arbeitsplätze; auch außerhalb Deutschlands. Weltweit Klimaschutz umsetzen: Folge dessen ist das deutsche Klimaschutzgesetz, das jährliche CO₂-Minderungsziele und Emissionsmengen festgelegt.

2. European Green Deal

Bereits seit 2017 ist der Nachhaltigkeitsbericht für börsennotierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden Pflicht. Im Zuge des European Green Deal und des EU-Aktionsplans „Sustainable Finance“ werden sich rechtliche Vorgaben auch für nicht kapitalmarktorientierte und mittelständische Betriebe verschärfen. Die Änderungen sollen bereits für die ‎Berichtsperiode 2023‎ gelten.

Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sind für Unternehmen relevant. Anwendungsbereich, Inhalte und Format der Berichterstattung zur Nachhaltigkeit in Unternehmen werden dort neu geregelt.

3. Lieferkettengesetz

Seit März 2021 ist das „Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten“ beschlossene Sache. Sie tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Deutsche Unternehmen werden verpflichtet, ihre globale Verantwortung auf die gesamte Lieferkette zu erweitern: vom Entstehungsprozess bis zum fertigen Verkaufsprodukt.