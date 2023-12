Organisation und Personal

Hier geht es um Personalfragen und die Unternehmensorganisation. Nachhaltigkeitsaspekte lassen sich vor allem in den organisatorischen Prozessen berücksichtigen, das heißt in der Produktion, der Lieferkette und im Alltagsgeschäft. In Bezug auf die Büro- oder Produktionsräumlichkeiten ist etwa der Einsatz energieeffizienter Technologie und erneuerbarer Energien denkbar, eine energiesparende Wärmedämmung, Abfallvermeidung durch Recycling und Ressourcenschonung durch den Gebrauch von recycelten oder wiederverwendbaren Materialien.

Zudem können statt eines Neubaus bereits existente Räume genutzt werden, um dem Flächenfraß entgegenzuwirken. Durch die Maßnahmen können nicht nur Kosten eingespart werden. Es wird auch das Employer Branding aufgewertet – ein wichtiger Wettbewerbsvorteil im Kampf um Fachkräfte, sofern diese einen ökologisch verantwortungsvollen Arbeitgeber bevorzugen.