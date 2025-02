Was macht ein authentisches Gespräch aus?

Ein authentisches Gespräch zeichnet sich durch Ehrlichkeit, Klarheit und Offenheit aus – ohne Beschönigungen oder unnötigen Druck. Auch sich selbst gegenüber. Sie spüren vielleicht ein (diffuses) Unwohlsein, Sie wollen etwas ändern an der Art und Weise, wie in Ihrem Team miteinander umgegangen wird. Doch im Moment fühlen Sie eine Diskrepanz, zwischen dem, wie Sie agieren, und dem, wie Sie sich dabei fühlen – unauthentisch, „inkongruent“.

Wie können Sie also mehr Kongruenz zwischen Denken, Fühlen und Handeln erreichen? Wie können Sie sich in der Konfliktmoderation selbst treu bleiben? Nicht, indem Sie etwas tun, nur weil andere es so verlangen. Konflikte authentisch zu moderieren, erfordert eine Kombination aus Wertschätzung, Empathie, Verständnis für die Sachlage und für die beteiligten Personen.

Als Führungskraft bedeutet das: