Wenn Führung bedeutet, Menschen dazu zu bringen, ihre jeweiligen Ziele zu erreichen, dann zeigt sich erfolgreiche Führung darin, dass die Ziele auch erreicht werden. Nun sind die Ziele je nach Unternehmen unterschiedlich, genauso wie die Menschen, die diese Ziele erreichen sollen.

Führungskräfte müssen in unterschiedlichen Situationen deshalb unterschiedlich handeln. Es kann keine goldenen Regeln geben für erfolgreiches Führen.

Dennoch gibt es Eigenschaften und Fähigkeiten, über die alle Führungskräfte verfügen sollten.