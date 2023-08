Auf Störungen in der Kommunikation achten

Störungen in der Kommunikation sind vor allem dann kritisch, wenn Ihre Mitarbeitenden nicht das sagen, was sie meinen, und zum Beispiel nur gefilterte und gute Informationen an Sie weitergeben, die ins Bild passen. Das Schönfärben von Dingen hilft aber niemandem weiter. Es kann sogar gefährlich sein, wenn Sie dadurch falsche Entscheidungen treffen.

Sorgen Sie deshalb für ein angenehmes und offenes Gesprächsklima, in dem alle sagen können, was sie für richtig halten. Überprüfen Sie, ob das, was die Mitarbeitenden sagen, zu Ihren eigenen Eindrücken und Beobachtungen passt.

Decken Sie auf und sprechen Sie es an, wenn Ihnen das nicht stimmig erscheint. Genauso wichtig: Hören Sie aufmerksam zu, wenn Ihnen Ihre Mitarbeitenden etwas sagen! Versuchen Sie auch die Stimmung, Meinung und vielleicht verdeckte Informationen herauszuhören.