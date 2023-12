Wie wird man Lean Manager?

Wenn Sie Lean Manager werden möchten, müssen Sie sich theoretische sowie praktische Kenntnisse aneignen. So gehen Sie Schritt für Schritt vor, von der Qualifikation bis zur Bewerbung:

Sich qualifizieren

Ein Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft, Ingenieurwissenschaften, Logistik, Qualitätsmanagement oder einem ähnlichen Bereich ist von Vorteil.

Es gibt verschiedene Lean-Management-Zertifizierungen, die man erwerben kann, um seine Kenntnisse und Fähigkeiten zu validieren. Beispiele sind Six Sigma Green Belt oder Black Belt, Lean Practitioner oder Lean Expert.

Berufserfahrung sammeln

Es ist wichtig, praktische Erfahrung in der Branche zu sammeln, in der man als Lean Manager tätig werden möchte. Dies ermöglicht ein besseres Verständnis für spezifische Prozesse und Herausforderungen.

Praktika oder Weiterbildungen im Bereich Lean Management ermöglichen, die Theorie in der Praxis anzuwenden und sich mit den Werkzeugen und Methoden vertraut zu machen.

Kenntnisse und Fähigkeiten entwickeln

Nutzen Sie für Ihr Selbststudium Fachbücher, Fachartikel und Ressourcen zum Lean Management. Es gibt viele Online-Plattformen, die Schulungen und Kurse zu diesem Thema anbieten.

Treffen Sie sich mit Fachleuten, die bereits im Lean Management tätig sind. Netzwerken kann den Zugang zu Ressourcen, Tipps und beruflichen Chancen erleichtern.

Praktische Erfahrung sammeln

Beteiligen Sie sich an Lean-Projekten, sei es innerhalb Ihres aktuellen Jobs oder durch freiwillige Mitarbeit an Initiativen zur Prozessverbesserung. Nutzen Sie Gelegenheiten, um Lean-Methoden in Ihrem Verantwortungsbereich zu implementieren und die Auswirkungen zu beobachten.

Weiterbilden und spezialisieren

Nehmen Sie an Schulungen und Seminaren teil, um Ihre Kenntnisse zu vertiefen und auf dem neuesten Stand zu bleiben. Besuchen Sie Lean-Management-Konferenzen und Veranstaltungen, um sich mit Branchenexperten auszutauschen und aktuelle Trends zu verstehen.

Suchen Sie auch nach Möglichkeiten, sich innerhalb Ihres Unternehmens in Richtung Lean Management zu entwickeln. Dies kann durch interne Schulungen oder das Ausfüllen einer Rolle als Projektleitung erfolgen.

Bewerben und positionieren

Suchen Sie nach Stellenanzeigen für Lean Manager oder ähnliche Positionen und bewerben Sie sich entsprechend Ihrer Erfahrung und Qualifikation. Wenn möglich, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten über Ihr Interesse an einer Rolle im Lean Management und loten Sie interne Möglichkeiten aus.