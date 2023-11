4. Durchlaufzeit erfassen

Für jeden Prozessschritt erfassen Sie nun die Durchlaufzeiten (DLZ). Wichtig ist, dass Sie gleiche Einheiten verwenden; zum Beispiel Minuten. Diese Durchlaufzeiten tragen Sie in den Zeilen 24 bis 31, in Spalte C ein (siehe Abbildung).

Aus der Durchlaufzeit für die einzelnen Prozessschritte wird die Gesamt-Durchlaufzeit (Summe DLZ) berechnet.