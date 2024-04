Wer darf ein Referenzschreiben ausstellen?

Hierzu gibt es keine rechtlichen Vorgaben. Theoretisch kann jede und jeder eine schriftliche Referenz ausstellen, wenn sie die Person, für die sie eine Referenz schreiben, kennen.

Mit dem Referenzschreiben sollte deutlich werden, aus welchen Gründen und vor dem Hintergrund welcher Beziehung die Leistung und das Verhalten der bewerteten Person tatsächlich beurteilt werden kann. Die Referenz sollte nach bestem Wissen und Gewissen erstellt werden. Denn wer eine Referenz ausstellt, bürgt gewissermaßen für die Inhalte mit seinem Namen.

Wenn die Erstellerin oder der Ersteller hierarchisch über der Person steht, für die das Schreiben ausgestellt wird, hat das Dokument in der Regel einen höheren Wert.

Üblicherweise stellen deshalb (ehemalige) Vorgesetzte, Ausbildende, Dozentinnen und Dozenten und Lehrende das Schreiben aus. Wenn Freiberufler eine schriftliche Referenz benötigen, sollte diese am besten von Kundinnen und Kunden verfasst werden.

Als Referenzgeber oder Referenzgeberin bezeichnet man denjenigen, der das Dokument ausstellt und dessen Name am Anfang und am Ende des Dokuments angegeben wird. Der Ersteller sollte mit der Tätigkeit, den Qualifikationen und der Persönlichkeit der Person vertraut sein, welche die Referenz erhält.