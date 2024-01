Wer muss eine E-Rechnung ausstellen?

Verpflichtet zum Versand und Empfang von E-Rechnungen sind Unternehmen ausschließlich im gewerblichen oder B2B-Bereich. Leistungen zwischen Unternehmen müssen also per E-Rechnung abgerechnet werden, wenn sich beide Unternehmen im Inland befinden.

Dies ist der Fall, wenn der Sitz des Unternehmens, die Geschäftsführung oder die am Umsatz beteiligte Betriebsstätte sich im Inland befinden. Ein Unternehmen wird nicht automatisch zum Erstellen einer E-Rechnung verpflichtet, nur weil es umsatzsteuerlich in Deutschland registriert ist; zusätzlich muss der Betrieb auch in Deutschland ansässig sein.

Rechnungen an private Kunden oder Endverbraucher müssen keine E-Rechnung sein. Diese Kunden können sogar auf dem Ausstellen einer Brief- oder PDF-Rechnung bestehen.