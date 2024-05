Businessplan vorstellen

Beachten Sie immer, dass Sie dieses Schlüsselargument ganz genau auf Ihre Zielgruppe ausrichten: Was schätzen die Entscheider im Hinblick auf Ihre Geschäftsidee am meisten? Was tragen Sie mit Ihrem Vorhaben zum Erfolg des Unternehmens bei?

Aus der Geschäftsidee eine Story machen

Wenn Sie ein zentrales Schlüsselargument für Ihre Geschäftsidee oder Ihr Vorhaben benennen können, lässt sich daraus oft eine Story entwickeln. Storytelling kann erheblich dazu beitragen, andere zu überzeugen und für sich zu gewinnen, weil damit Emotionen angesprochen werden.

Betten Sie dazu Ihr wichtigstes Argument, das für Ihre Geschäftsidee spricht, in eine kurze Geschichte. Erzählen Sie an einem konkreten Beispiel, mit Menschen, mit Erlebnissen: