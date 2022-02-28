Was ist Data-Mining?

Beispiel für Data-Mining: Kundenanalyse mithilfe von übergreifender Datenanalyse in einem Verlag

Daten aus der Kundenverwaltung

Stellen Sie sich einen Verlag vor, der die Verwaltung seiner Abos mit einem CRM-System (Customer-Relationship-Management) erledigt. Plötzlich erhöht sich die Kündigungsquote deutlich, was ein kritisches Signal ist. Die Gründe dafür müssen schnellstmöglich gefunden und beseitigt werden.

Die Kunden anzurufen und nach dem Kündigungsgrund zu fragen, würde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen – und ob die Kunden wahrheitsgetreu Auskunft geben, ist dabei nicht einmal sicher.

Daher versucht der Verlag mithilfe des Data-Minings, dem Problem auf den Grund zu gehen.

Daten aus dem Ticket-System im Kundensupport

Der Kundensupport des Verlags erfasst jedes Problem und jede Kundenbeschwerde in einem Ticket-System, sodass Fehlergründe und Fehlerhäufigkeiten gut analysiert werden können.

Bei der Analyse der gekündigten Abos aus dem CRM-System und den Beschwerden aus dem Ticket-System fällt auf, dass ein großer Teil der Kunden sich vor der Kündigung über Probleme in der App oder auf der Website beschwert hat. Der Verlag geht dieser Spur weiter nach und untersucht nun seine Website.

Daten aus den Log-Dateien der Webseiten

Die IT-Abteilung analysiert die Log-Dateien, in denen der Webserver alle Ereignisse protokolliert. Dabei fällt auf, dass auf der Verlagsseite ein Skript bei einem Update-Prozess beschädigt wurde.

Dadurch haben sich die Ladezeiten deutlich verlängert und zum Teil brach sogar die Verbindung ab. Das Skript kann mit wenigen Handgriffen repariert werden, und die Seite läuft danach wieder wie gewohnt.

Kombination der Datenquellen

Erst durch die Kombination unterschiedlicher Datenquellen, in diesem Fall das CRM-System, Ticket-System und Server-Logs, konnte der tatsächliche Grund für die Kündigungswelle gefunden werden. Außerdem hat der Verlag Informationen darüber gesammelt, wie seine Leserinnen und Leser auf Schwankungen der Website-Qualität reagieren.

Die Verantwortlichen im Verlag sind sich jetzt der Kundensensibilität bewusst. Für die Zukunft könnte die IT Sicherheitsmechanismen einrichten, die die Qualität der Seite laufend überwachen und im Notfall auf ein Backup-System umschalten können.

Die Frage, welche Informationsquellen im jeweiligen Fall tatsächlich benötigt und angezapft werden, ist von der Zielsetzung abhängig.

Bei einer einzelnen Betrachtung des Ticket-Systems wären die Beschwerden über die Seite unter Umständen gar nicht aufgefallen, da sie nicht häufig genug waren, um aus der Masse herauszustechen. Erst durch die Verbindung von gekündigten Kunden und den Tickets ist der Zusammenhang aufgefallen.

Wenn Sie also im Unternehmen nach Datengold suchen, überlegen Sie sich vorher, welche Frage Sie beantworten möchten.