Was ist bei der Erstellung von Reports wichtig?

Führungskräfte wollen in der Regel nicht alle verfügbaren Daten und Fakten im Auge behalten. Sie benötigen nur wenige, aber aussagekräftige Zahlen. Dabei kommt es auf zweierlei an: auf die Auswahl und die Darstellung. Es gilt, die wirklich wichtigen Zahlen auszuwählen und sie leicht verständlich darzustellen.

Reporting oder Berichtswesen meint in den meisten Fällen Dokumente, die Tabellen und Zahlen enthalten. In unserer Arbeitswelt sind Zahlen und Daten eine wichtige Sache. Sie stellen verdichtete Fakten in vergleichbarer Form dar und ermöglichen dem Leser, viele Daten in kurzer Zeit zu verarbeiten. Entscheidend ist aber, dass der Leser aus den Unterlagen einen Nutzen ziehen kann.

Bloße Zahlen machen noch kein gutes Reporting. Der Autor des Reports bewegt sich immer auf einer Gratwanderung zwischen zu wenig und zu viel Informationen.