Wie Sie mit der Stoffsammlung für die Präsentation beginnen

Sind die Erwartungen des Publikums und Ihre Ziele als Vortragender geklärt und passen diese zueinander, geht es an die Stoffsammlung. Damit werden mögliche Inhalte des Vortrags und der Folien zusammengestellt – noch ohne Reihenfolge oder Gliederung.

Im einfachsten Fall ist die Stoffsammlung eine Liste von Inhalten, Informationen oder Aspekten, die Sie ansprechen oder vorstellen wollen. Dafür gibt es zwei unterschiedliche Startpunkte für Ihre Stoffsammlung.

Sie haben eine Kernbotschaft

Sie formulieren auf der Grundlage Ihrer Ziele und der Erwartungen des Publikums eine Kernbotschaft. Damit sagen Sie in einem Satz, was die wichtigste Aussage Ihres Vortrags sein soll: Das sollten die Zuhörenden in jedem Fall verstehen, mitnehmen, erkennen, tun …

Wenn Sie wissen, was Ihre Kernbotschaft ist und welche Ziele Sie beim Publikum erreichen wollen, dann überlegen Sie: „Welche Fragen hat das Publikum, wenn es meine Kernbotschaft hört? Was will es dann wissen?“

Machen Sie ein Brainstorming und sammeln Sie entsprechende Publikumsfragen. Ihre Stoffsammlung beinhaltet dann die Antworten auf alle diese Fragen.