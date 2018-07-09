Arbeitstechniken für strukturiertes ArbeitenSchritt für Schritt eine Mindmap erstellen
Warum sind Mindmaps so nützlich?
Wenn Sie sich Notizen machen, schreiben Sie wahrscheinlich Stichworte untereinander wie auf einer Einkaufsliste. Wenn Menschen ihre Gedanken zu Papier bringen, machen sie das meist in der Form einfacher Punktaufzählungen. Wie die Sprache sind herkömmliche Notiztechniken linear – und damit eingeschränkt.
Genauso einfach, aber viel übersichtlicher und anregender sind Notiztechniken, die aus Listen Bilder machen; sogenannte Mindmaps oder Gedankenbilder. Sie haben folgende Vorteile:
- Schon beim Notieren können Sie Strukturen herausarbeiten, die den Überblick fördern.
- Sie können bis zu 90 Prozent Zeit beim Notieren einsparen.
- Es werden mehr „Denkareale“ im Gehirn angesprochen.
- Mindmaps sind förderlich für kreatives Denken.
- Offene oder vergessene Punkte werden sichtbar.
- Sie können sich durch die bildhafte Darstellung die Inhalte besser merken.
Mithilfe von Mindmaps können Sie komplexe Sachverhalte oder viele Informationen schnell und einfach in eine übersichtliche Struktur bringen. Durch das Mindmap-Bild behalten Sie trotzdem leicht den Überblick.
Mindmap erstellen – Schritt für Schritt
Gehen Sie beim Mindmapping folgendermaßen vor:
- Auf ein Blatt malen Sie in der Mitte einen Kreis, in den Sie das Thema schreiben.
- Gliedern Sie alle Ihre Stichwörter so, dass um den mittleren Kreis die einzelnen Aspekte zu Ihrem Thema angeordnet werden.
- Zu den notierten Stichwörtern um den Kreis notieren Sie wiederum alles, was zum jeweiligen Aspekt gehört.
- Verbinden Sie diese Stichwörter mit dem Aspekt, zu dem sie gehören, mit einer Linie.
- So entsteht eine Art Baum mit Ästen und Zweigen, die am Ende alle Stichwörter zu Ihrem Thema in einer strukturierten Form abbilden.
- Dabei ist es gleichgültig, in welcher Reihenfolge die Stichwörter kommen.
- Schreiben Sie immer deutlich und übersichtlich.
- Mit Pfeilen und Umkreisungen können Sie Zusammengehöriges besser sichtbar machen.
- Mit Farben und Symbolen können Sie ebenfalls Aspekte zusammenfassen oder hervorheben.
- Anschließend können Sie aus Ihrer Mindmap eine Prioritätenliste oder einen Maßnahmenplan erstellen.
Beispiel: Wie eine Mindmap aussehen kann
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine Mindmap.
Wie Sie Mindmaps miteinander verknüpfen
Mindmaps können Sie auch leicht kombinieren, wenn es dann doch zu viele Informationen auf einer Seite sind. Machen Sie einfach aus einem Unterpunkt eine neue, untergeordnete Mindmap.
So können ganze Mindmap-Landschaften entstehen, die Sie an Ihre Pinnwand hängen. So verlieren Sie nie den Überblick.
Meetings mit Mindmaps moderieren
Mit der Methode Mindmapping lassen sich auch die Redebeiträge in Meetings direkt visualisieren und für alle sichtbar machen. Das setzt etwas Übung und Geschick mit Stift und Flipchart oder mit der passenden Mindmap-Software am PC oder Tablet voraus. Üben Sie!
Mindmaps digital erstellen
Mindmaps können schnell und einfach mit Papier und Stift erstellt werden. Und es gibt Software, die das Erstellen von Mindmaps unterstützt. Der Vorteil dabei: Änderungen sind schnell und einfach möglich und die Ausgabe ist mit wenigen Handgriffen professionell gestaltet.
Solche Software-Tools für Mindmaps gibt es von vielen Anbietern für PC, Mac, Tablets und Smartphones. Weit verbreitet sind:
Viele weitere Software-Tools für kreative Aufgaben, für Konzeptentwicklung oder Planung beinhalten ebenfalls Werkzeuge für das Mindmapping. Zwei bekannte Beispiele sind:
Probieren Sie Mindmapping einfach mal aus
Testen Sie, ob Mindmapping für Sie eine hilfreiche Arbeitstechnik ist. Probieren Sie es aus bei:
- einem eigenen Brainstorming: alle Ideen als Mindmap auf Papier schreiben
- Projektplanung: alle Punkte, die Sie beachten müssen, als Mindmap visualisieren
- Checkliste erstellen: alles, was Sie tun müssen, als Mindmap-Ablauf darstellen
Wenn Sie den Eindruck haben, dass Mindmaps eine Hilfe sind, um schnell Informationen zu Papier zu bringen und einen guten Überblick zu behalten, dann machen Sie das Mindmapping zu einer Standard-Arbeitsmethode für Ihre täglichen Aufgaben.
Üben Sie die Anwendung von Mindmaps. Es gibt dafür unzählige Gelegenheiten, privat und im Beruf.
Die Technik lässt sich schnell erlernen und anwenden. Der Nutzen ist sehr groß.