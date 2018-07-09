Genauso einfach, aber viel übersichtlicher und anregender sind Notiztechniken, die aus Listen Bilder machen; sogenannte Mindmaps oder Gedankenbilder. Sie haben folgende Vorteile:

Schon beim Notieren können Sie Strukturen herausarbeiten, die den Überblick fördern.

Sie können bis zu 90 Prozent Zeit beim Notieren einsparen.

Es werden mehr „Denkareale“ im Gehirn angesprochen.

Mindmaps sind förderlich für kreatives Denken.

Offene oder vergessene Punkte werden sichtbar.

Sie können sich durch die bildhafte Darstellung die Inhalte besser merken.

Mithilfe von Mindmaps können Sie komplexe Sachverhalte oder viele Informationen schnell und einfach in eine übersichtliche Struktur bringen. Durch das Mindmap-Bild behalten Sie trotzdem leicht den Überblick.