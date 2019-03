Kaizen im Unternehmen einführen und verankern

Phasen zur Umsetzung von Kaizen und kontinuierlicher Verbesserung

Zur nachhaltigen Einführung empfiehlt sich ein Vorgehen, das die folgenden Schritte beinhaltet:

1 . Zukunftsvisionen von „Gelebtes Kaizen“ entwickeln

Die Unternehmensleitung und die obere Management-Ebene haben sich mit dem Thema Kaizen und kontinuierliche Verbesserung auseinandergesetzt. Sie kennen das Prinzip und haben sich Lösungen in anderen Unternehmen angeschaut. In einem Workshop werden gemeinsame Ziele formuliert und eine Vision von der Zeit nach der Einführung von Kaizen beschrieben. Ein strategischer Maßnahmenplan wird entwickelt. Die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat wird abgestimmt.

2. Programm erstellen zur Einführung von Kaizen und kontinuierlicher Verbesserung

Ein Projektplan wird entwickelt. Es wird ein Kaizen-Manager (Projektleiter) berufen und ein Projektteam eingerichtet. Wichtige Fragen dabei sind:

Wird ein externer Berater oder Trainer hinzugezogen?

Wird mit anderen Unternehmen zusammengearbeitet oder ein Erfahrungsaustausch organisiert?

Welche Aufgaben zur Einführung von Kaizen fallen an?

Wer übernimmt die jeweiligen Aufgaben innerhalb und außerhalb des Projektteams?

Auf welchen Zeitraum wird das Projekt „Einführung von Kaizen“ angelegt?

Wann ist der richtige Zeitpunkt für wichtige Meilensteine?

3. Führungskräfte-Schulung

In dieser Phase werden die Führungskräfte auf allen Ebenen in den Prozess eingebunden. Sie werden informiert und für die Mitwirkung motiviert. Dazu finden entsprechende Schulungen statt, die zeigen und vermitteln, welche neuen Denk- und Verhaltensweisen notwendig sind. Das sind insbesondere die folgenden Themen:

Förderung der Mitarbeiter bei Ideenfindung und Verbesserung

Förderung von Teamarbeit

kunden- und prozessorientiertes Denken

Formulierung von Zielen

beispielhaftes Vorleben der Veränderungen

praktische Beispiele für Kaizen-Maßnahmen zur Verbesserung, Vermeidung von Verschwendung, Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz; etwa mit „Vorher-Nachher-Beispielen“

4. Moderatoren-Ausbildung

Aus allen Bereichen des Unternehmens werden Mitarbeiter ausgewählt, die Kaizen-Workshops initiieren, moderieren und leiten können. Diese Mitarbeiter sind die Multiplikatoren im Unternehmen. Sie vermitteln das Kaizen-Know-how und die neue Denkweise an alle Mitarbeiter des Unternehmens. Dabei müssen sie auch wissen, wie sie mit Widerständen und Konflikten umgehen.

5. Planung und Durchführung von Workshops

Das „Roll-out“ erfolgt in Kaizen-Workshops, in die alle Mitarbeiter eingebunden werden. Bereits hier wird deutlich, dass das Top-Management alle Aktivitäten in besonderem Maße fördert und vorantreibt und mit eigenem, guten Beispiel vorangeht.

In den Workshops wird das notwendige Kaizen-Wissen vermittelt und die Denkweise gefördert. Dabei sollte in der Anfangsphase auch der Kaizen-Manager teilnehmen und den Prozess unterstützen. In den Workshops werden die Regeln für die Zusammenarbeit, das Einbringen von Verbesserungsvorschlägen und ihre Umsetzung besprochen und fest vereinbart.

6. Betriebsvereinbarung

Spätestens jetzt wird eine Betriebsvereinbarung zwischen Unternehmen und Betriebsrat formuliert und verabschiedet, die die allgemeinen Regeln für das Kaizen, kontinuierliche Verbesserung und Ideenmanagement beschreibt.