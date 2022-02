Merkmale und Bedeutung von Six Sigma für das Qualitätsmanagement

Herkunft und Hintergründe zu Six Sigma

In puncto Qualität sind viele japanischen Unternehmen führend. Es gibt kaum ein Land, das seit Jahrzehnten so viel unternommen hat, um Fehler in der Produktion vollständig zu vermeiden. So hat auch das Six-Sigma-Konzept seine Ursprünge in Japan. Schon in den 1970er-Jahren wurden dort wichtige Elemente dafür entwickelt und eingesetzt. Als eigentlicher „Erfinder“ von Six Sigma aber gilt Art Sundry, ein leitender Manager von Motorola.

Seither greifen immer mehr Unternehmen das Six-Sigma-Konzept auf und setzen es im Rahmen ihres Qualitätsmanagements ein. Einen besonderen Stellenwert hat Six Sigma bei General Electric in den 1990er-Jahren erhalten. Dort hat Jack Welch dafür gesorgt, dass nichts mehr ohne Six Sigma geht.

Inzwischen setzen nicht mehr nur Industrieunternehmen auf Six Sigma. Auch Dienstleister wie Banken oder Versicherungsunternehmen sowie Softwareentwickler greifen Six Sigma auf und machen es zur Grundlage für ihr Qualitätsmanagement. Six Sigma hat in vielen Branchen große Bedeutung gewonnen.