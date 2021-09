House of Quality entwickeln – Leistungen bewerten, vergleichen und optimieren

11. Ergebnisse festhalten und Maßnahmen planen

Mit Schritt 10 haben Sie Ihr House of Quality erarbeitet und alle Elemente „befüllt“. Im letzten Schritt müssen Sie nun die Ergebnisse interpretieren und Maßnahmen daraus ableiten. Folgende Erkenntnisse können sich ergeben:

Leistungsmerkmale, die kaum zur Erfüllung von Kundenanforderungen beitragen (geringes Gewicht und geringe Bedeutung) sind aus Sicht des Kunden unwichtig. Sie sollten prüfen, wofür diese Merkmale notwendig sind. Eventuell können sie eliminiert oder kostengünstiger gemacht werden.

Kundenwünsche, die durch kein Leistungsmerkmal abgedeckt werden, sind unbefriedigte Kundenwünsche. Prüfen Sie, mit welchen zusätzlichen, noch nicht beachteten Leistungsmerkmalen, Produkteigenschaften oder Produktfunktionen Sie oder die Konkurrenz diese Wünsche befriedigen können.

Hinweis: In Schritt 6 haben Sie die Zusammenhänge zwischen einzelnen Kundenanforderung und einzelnen Leistungsmerkmalen überprüft und mit einem Wert zwischen 1 (schwach) und 9 (stark) ausgedrückt. Ein Leistungsmerkmal, das nur mit 1 bewertet wurde (siehe Spalte des Leistungsmerkmals), ist unwichtig. Eine Kundenanforderung, die nur mit 1 bewertet wurde (siehe Zeile der Kundenanforderung), wird nicht angemessen erfüllt.

Klären Sie für Ihre Maßnahmenplanung:

Wenn die Leistungsvergleiche zwischen Ihnen und Ihren Konkurrenten große Unterschiede bezüglich der Leistungsmerkmale und der Kundenanforderungen ergeben, müssen Sie die Ursachen dafür prüfen und klären. Es kann sich um Erhebungsfehler handeln. Oft sind das Image der Unternehmen und Wahrnehmungen durch Kunden die Ursache.

Kundenwünsche mit gleichen Zeilenwerten können Sie gegebenenfalls zusammenfassen oder durch eine andere Beschreibung besser unterscheiden.

Hohe Werte in der Beziehungsmatrix sind immer genau 1:1 verteilt. Das heißt, eine Kundenanforderung entspricht genau einem Leistungsmerkmal. Dann haben Sie Ihre Kundenwünsche eventuell nur aus Ihren Leistungsmerkmalen abgeleitet. Sprechen Sie mehr mit Ihren Kunden, um zu erkennen, welche Wünsche wirklich hinter einzelnen Leistungsmerkmalen stecken.

Das House of Quality sorgt so dafür, dass die Produktentwicklung in Ihrem Unternehmen aus Kundensicht gelenkt wird. Die so entwickelte Darstellung im House of Quality ist die Schnittstelle zwischen Ihren Kunden, dem Produktmanagement und der Entwicklungsabteilung in Ihrem Unternehmen.