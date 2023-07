Beispiele für einen Gemba Walk

Wenn das Prinzip Gemba im Unternehmen und im Management verankert ist, kann es unterschiedliche Anlässe oder Gelegenheiten geben, um an den Ort des Geschehens zu gehen. Hier einige Beispiele:

Kennzahlen zu Nacharbeit signalisieren Probleme

Die verantwortliche Qualitätsingenieurin erhält wöchentlich einen Report mit den Zahlen, wie viele montierte Produkte nach der Qualitätskontrolle zur Nacharbeit müssen. Sie will den – nach ihrer Meinung – zu hohen Wert senken. Dazu geht sie vor Ort und schaut sich die entscheidenden Schritte in der Montageabteilung an.

Sie beobachtet in der Abteilung Nacharbeit, dass häufig Schrauben ausgetauscht werden müssen. In der Montagehalle sieht sie, dass die unterschiedlichen Schrauben am Arbeitsplatz direkt nebeneinander liegen und die Mitarbeitenden manchmal in den falschen Behälter greifen.

Deshalb bespricht die Qualitätsingenieurin mit den Mitarbeitenden der Montage: Wie erkennen die Mitarbeitenden sofort, wenn sie die falschen Schrauben verwenden? Wie lassen sich die Verwechslungen vermeiden?