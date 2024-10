Schritt für Schritt Probleme im Prozessablauf identifizieren und lösen

Die Schritte vom Problem zur Lösung

„Ich glaube, wir haben ein Problem.“ Mit dieser Feststellung fängt es meistens an. Irgendetwas an einem bestimmten Prozess funktioniert nicht nach Plan. Kennzahlen zeigen, dass etwas aus dem Ruder läuft. Oder es klingeln bereits die Alarmglocken. In jedem Fall müssen die Verantwortlichen aktiv werden und das Problem schnellstmöglich lösen.

Aber wenn das Problem komplex ist oder wenn die Ursachen im Dunkeln bleiben, dann verzettelt man sich schnell, doktert an Symptomen herum und hofft, dass alles irgendwie gut geht. Gerade bei komplexen Prozessen können die Ursachen für ein Problem an einer ganz anderen Stelle liegen als an dem Prozessschritt, an dem man das Symptom erkannt hat.