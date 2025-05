Die Nutzwertanalyse zeigt, wo die Stellschrauben sind, die maßgeblich dazu führen, dass eine Alternative hohe Zielbeiträge liefert. Im Beispiel der vorigen Abbildung ist das die „Dauer der Reise“, die als Bewertungskriterium sehr hoch gewichtet wird (40 Prozent).

Sie erkennen als Anwender der Nutzwertanalyse also, was Ihre Entscheidung alles maßgeblich beeinflusst – und können so prüfen, wie Sie den jeweiligen Zielbeitrag einschätzen und inwiefern dieser für Ihre Entscheidung wichtig ist. Außerdem können Sie so erkennen, wo Sie einzelne Lösungen verbessern müssten, damit Sie sich für diese entscheiden.

In Unternehmen kann die Nutzwertanalyse einen recht hohen Grad von Verbindlichkeit schaffen, wenn sie richtig angewendet wird und wenn die Annahmen und Werturteile, die in sie einfließen, sichtbar gemacht werden.