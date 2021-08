Kapitalwertmethode oder Barwert und Net Present Value berechnen

Was ist die Kapitalwertmethode?

Mit der Kapitalwertmethode ermitteln Sie, ob sich die Investition in eine Unternehmung lohnt. Dazu werden die Cashflows, Einzahlungen und Auszahlungen, betrachtet. Außerdem wird der Zeitfaktor berücksichtigt in der Form, dass spätere Einzahlungen und Auszahlungen weniger wert sind, als frühe. Der Cashflow wird deshalb über die Jahre abgezinst. Die Anfangsinvestition, das zu Beginn investierte Kapital, sowie die in den Folgejahren abgezinsten Einzahlungen und Auszahlungen werden summiert. Das Ergebnis ist der Kapitalwert, Barwert oder Net Present Value.